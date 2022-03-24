國民黨主席朱立倫24日南下台中至東海大學參加「拒絕「空汙台灣」：台灣能源政策總檢討」座談會，朱立倫指出，台灣能源缺電，不能只歸咎於鳥動物，須正視能源問題，在北、中、南舉行一系列講座，邀專家學者探討台灣能源政策走向。呼籲「雞蛋不能放在同一個籃子」靠進口天然氣、石化能源可能將產生短缺，及探討中部空污問題等。

朱立倫指出，在沒有足夠電的情況之下，現在民進黨推動非核家園或去核絕對會造成嚴重的缺電，而且綠能也沒有辦法達到20％，目前俄烏戰爭，警惕大家不能光靠進口的天然氣或石化能源，是非常危險，可能產生缺電問題。

朱立倫說，國民黨提出具體能源政策，必須「要有足夠的電」，在轉型的過程當中要大家形成共識，那綠能的部分可行，但是綠能不是一開始就要變成基礎能源，必須穩健、達到一定比例才能取代原本的基礎能源，包括太陽能、風力、水力等綠能，都是一樣要非常穩健，才可以。