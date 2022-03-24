立法院長游錫堃上午接見「社團法人公民監督國會聯盟」理事長曾建元等一行人。（張鎧乙攝）

立法院院會明天將處理18歲公民權修憲案，立法院長游錫堃今天表示，憲法一定要隨時空轉變來修正，以具有前瞻性考量且呼應國情需要，朝野黨團都曾表態支持18歲公民權入憲，至今民法等相關法律都已修正，單單憲法未修改，有點為德不卒，期盼明天院會討論此修憲案時，朝野能讓該案順利通過。

立法院程序委員會日前排定，明天院會將討論18歲公民權修憲案，國民黨團認為，修憲前提須是朝野共識，除了贊成把18歲公民權入憲，也希望一併將動保權、環保權也納入此次修憲。

根據《憲法》規定，立法院提出憲法修正案，院會討論時需立委總額3／4出席（85位立委）、出席立委3／4同意（64位），再交由公民複決。國民黨掌握39席加1席無黨籍，若無國民黨團支持，修憲就無法在立院通過。

立法院長游錫堃上午接見「社團法人公民監督國會聯盟」理事長曾建元等一行人前受訪表示，對於明天院會修憲案過關與否，到現在也沒有把握，不過他認為，憲法是國家的根本大法，修憲是國家大事，憲法一定要隨著時空轉變，共同檢討、修正，希望修憲過程中，讓憲法更具有前瞻性考量，呼應國情需要。

游錫堃強調，朝野各黨都曾表態支持18歲公民權入憲，目前相關民法等法律都已完成修改，單單憲法沒有修改，就有點為德不卒，他呼籲朝野黨團在明天院會討論18歲公民權修憲案時，能想辦法讓該案順利通過，立法院是合議制，需要大家共同來努力。