對抗疫情同時力拚經濟的印度，當地最大資通訊科技展(2022 Convergence India)聯手印度智慧城市展(Smart Cities India Expo)，於3月23日以實體展覽在新德里開幕。經濟部國際貿易局與外貿協會共同執行台灣產業形象廣宣計畫(IEP)，徵集18家廠商設置台灣精品館，因疫情均由廠商之印度經銷商或當地代表現場參加，行銷最新台灣產品，廠商對實體參展仍持積極態度，期待搶攻商機。

印度資通訊展為IEP專案今年度首個實體參展設置台灣精品館的展覽，18家業者包括普萊德(6263)、圓展(3669)、固緯(2423)、友訊(2332)、研華(2395)、研揚(6579)、技嘉(2376)、微星(2377)、群暉、華凌、精益、鼎翰(3611)、碩天(3617)、合勤、虹光(2380)、威剛(3260)、明基及威聯通。瞄準印度政府力推印度製造下之重點發展產業－電子製造政策衍生商機，展示網通、遠距教學器材、電子零組件、資訊技術與雲端應用產品暨解決方案等台灣精品。展覽期間亦舉辦產品發表會，邀集當地產業公協會、重要買主及媒體觀展體驗，以爭取合作商機並推升台灣產業形象。

開展首日我國駐印度代表處大使葛葆萱、經濟組組長許志明、外貿協會駐新德里辦事處主任吳賀彬等到場參觀，並與印度資通訊產業公協會貴賓交流，包括CMAI協會(Communications, Multimedia, and Infrastructure)總經理NK Goyal、MAIT協會(Manufacturers' Association for Information Technology)執行長George Paul等。台灣精品同日也舉辦產品發表會，展示新得獎之台灣精品，展覽首日即吸引印度重要商業媒體如Economic Times、Financial Express等20家媒體到館採訪。

葛葆萱大使參訪台灣精品館最新市場趨勢並體驗VR產品，隨後主持啟用儀式剪綵，並在現場媒體採訪時表示，目前是台印度關係最好的時刻，尤其是去年台印雙邊貿易額再創新高，今年疫情過後，將會迎接另一波高峰。按2020年台印度貿易間總額為47.9億美元，但是去(2021年)年大幅成長到76.9億美元，成長率超過6成，尤其是在印度疫情趨緩之後，壓抑已久的民間消費力，將推動一波新的採購需求。

而駐新德里代表處經濟組長許志明則在現場表示，這次參展的台灣精品廠商，產品項目很多可應用在印度智慧城市的需求上，尤其是正值印度大力發展智慧城市的應用，未來我國可扮演產品、技術的提供者角色，協助印度發展智慧城市的應用。

另外應邀到場參觀的印度電子製造商協會(CMAI)主席N. K. Goyal則表示，台灣ICT產業的實力令人印象深刻，尤其是展示最新台灣電競產品，更是符合印度年輕人追求與世界流行同步的渴望與需求，印度的廣大市場及軟體研發優勢，結合台灣的科技實力，未來可互補雙贏。

台灣精品館此次導入ESG概念，選用環保建材搭建，深化台灣精品注重永續的正面形象。針對當地後疫情時代仍蓬勃發展的宅經濟、資訊技術等產業趨勢，本年度將於台灣精品館內設置VR體驗區，運用結合台灣特色景點AR濾鏡拍照機，以及精品產品資訊的電子手翻書，強化與買主及媒體互動，行銷台灣精品。

主要亮點產品如圓展的4K鏡頭攝影機，AI技術搭配智能感光技術，靈活運用於不同會議環境，有效減少碰觸，以達到高效安全的視訊會議需求。華凌的耐候性OLED顯示器，運用專利技術設計、友善綠色的製程，達到降低汙水、廢棄物進而降低成本。此外，微星的電競筆電、技嘉的電競顯示器，透過強化AI功能，讓消費者在電競遊戲中「不卡卡」，盡情享受飆速快感以及流暢的畫質顯示。

印度人口約14億，內需潛力暢旺，是我國企業拓展海外市場不可忽略的國家。本展由印度貿易推廣組織(ITPO)與展覽公司(Exhibitions India Group)共同主辦，據主辦單位統計，上屆有27國、575家業者參展，今年會估計有800家業者參加，台灣為本展唯一國家館，現場備受印度參觀買主矚目。