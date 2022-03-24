受到新冠肺炎疫情影響，據行政院消保處統計，2021年的各地方政府受理消費者申訴及申請調解案件，共7萬4686件，連續2年申訴案件突破7萬件，創下史上新高，去年爭議單一事件申訴件數較多包括蝦皮蛋塔標錯價格、健身工廠毛巾等。

據統計，2021年消費申訴案件達7萬4686件、2020件達萬7萬2425件，疫情前的2019年僅有5萬4901件、2018件只有5萬8962件，顯現疫情後的消費爭議大增。

去年消費爭議以「線上遊戲類」5967件最多、「健身類」5125件次之，而美食外送的「食品類」爭議也有4377件、線上購物的「服飾、皮件及鞋類」達3468件及「電信一類」達2722件等。

消保處簡任消保官王德明提醒，參與線上遊戲，避免違規使用外掛，瞭解「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」相關規定以確保自身權益，並優先選擇國內註冊公司發行或代理遊戲，避免消費爭議時難以處理；參加健身中心及使用健身教練服務時，應多方比較及試用，千萬別衝動消費。

王德明也說，若使用線上送餐服務，應瞭解業者點餐流程、扣款方式及通聯流程，點餐後保持手機暢通，並即時收餐檢視；網路購物時，宜選擇知名或商譽良好的購物網站，查詢賣家誠信有無不良負評，並儘量選擇第三方支付方式付款；辦理手機門號前，應查詢住家或公司位置之訊號是否優良，再行簽約。