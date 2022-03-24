英超豪門切爾西（Chelsea）老闆、俄國寡頭阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）遭到制裁，連累球迷無法買票觀戰的窘境獲得解套。英國官方23日宣布，准許切爾西恢復售票。

英國數位文化傳媒暨體育部（DCMS）周三宣布，在政府修改切爾西俱樂部的特別許可後，球迷可以購買切爾西客場比賽、歐冠盃（UEFA Champions League）、英格蘭足總盃（FA Cup）及女足聯賽的門票。但切爾西不會有任何門票進帳，客場比賽收入歸主場球隊所有，其他賽事門票收入直接進入英超聯盟做分配。

至於主場賽事，切爾西仍不能賣票給主場球迷，然客隊支持者可在切爾西主場館史丹佛橋球場（Stamford Bridge）買票，收入直接給英超聯盟。

自英國政府將俄國富豪阿布拉莫維奇列入制裁名單後，切爾西不得出售賽事門票。鬆綁制裁意味著，切爾西能出售4月6日歐冠盃8強戰主場對皇家馬德里，以及4月16日足總盃4強戰對水晶宮的門票。