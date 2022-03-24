櫃買中心為持續宣導戰略新板特色，及推動更多優質企業上櫃以及興櫃，正積極偕同中介機構拜訪創新企業及舉辦進入資本市場相關說明會，使有意願進入資本市場之企業更加認識櫃買市場及戰略新板，以為提前因應與準備。

櫃買中心指出，今年以來，已經舉辦兩場次以及預計再舉辦三場次，合計共五場次資本市場相關之宣導說明會，其中以推動戰略新板為主題之說明會有三場次，分別如下：

1.已經於3月10日與安永聯合會計師事務所於台中共同舉辦「戰略新板宣導說明會」。

2.已經於3月14日應太陽能光電協會邀請，於其主辦之「太陽光電系統投融資研討會」講授「邁向資本市場－申請上（興）櫃應注意事項」。

3.預計將於3月28日參加金融科技創新園區於線上舉辦之「創櫃板、戰略新板與臺灣創新板講座」。

4.預計將於4月分別與勤業眾信聯合會計師事務所、及元大證券股共同舉辦兩場宣導說明會。