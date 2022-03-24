電商市場競爭激烈，業者為抓緊消費者眼球，不得不尋找新的突破口。資策會產業情報研究所（MIC）分析師胡自立表示，直播電商夯，已形成三大趨勢，包括協助商家數位轉型熱潮興起、從本地買賣擴大至跨境交易、Z世代崛起帶動新商業模式，同時也結合新興技術。除了零售、電商、直播、支付、科技等領域大廠都積極把握商機將直播電商模式擴散到全球，企業也應掌握此全球趨勢，借鏡商業模式拓展境內外市場。

直播電商，泛指直播主（或網紅）在社群網站或直播平台上以影音推播其他用戶，並銷售商品的模式，與傳統電商相比，直播電商可以跨時區、能直接與直播主或商家雙向互動、帶有娛樂性質等。

胡自立說，直播平台最初的五大商業模式，涵蓋贈禮（打賞）與捐款贊助、影視音付費內容與觀看權益、電商與導購、品牌合作與廣告、及網紅孵化或支援服務。 隨著近年演進，直播電商如今常涵蓋後三者。

近兩年在疫情衝擊下，越來越多的零售業者藉由直播電商進行轉型，以國際大廠為例，除了阿里巴巴旗下淘寶網的「淘寶直播」，Amazon的「Amazon Live Creator」App不只讓商家直接用智慧手機直播以促銷商品，也提供「Amazon Live」讓一般用戶分享與介紹商品使用心得。Google在2020年則推出90秒短影音直播電商 App「Shoploop」。

另外，跨境電商 Shopify在2020年10月與字節跳動公司合作後，2021年字節跳動公司在其直播App「Tik Tok」中開始測試直播電商、舉辦特賣活動等功能。

胡自立認為，疫情催化下，直播電商形成三大趨勢，首先是協助商家數位轉型熱潮興起，例如如瑞典影音社群公司Bambuser於2019 年轉成直播電商供應商後，主要獲利包含和品牌商或零售商收取簽約費、技術授權費及實際使用費。另外，疫情衝擊下，原本習慣在本地買賣的消費者，也擴大至跨境交易。

而Z世代崛起，也衍伸出不同的商業模式，如德國的Z世代直播電商平台Yeay，運用區塊鏈驗證社群成員身分，確保影片和評論真實性，讓13～18歲的Z世代、新興設計師、藝術家或獨立商店可推薦任何品牌或產品。此外，因為所有金流都透過智慧合約處理，所以當用戶觀看並評分影片時，直播主能賺取加密貨幣，並用此交換Yeay App中的物品、第三方平台代幣或兌換歐元。