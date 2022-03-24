近日地震頻傳搞得民眾人心惶惶，深怕深夜地震來襲輾轉難眠，前天凌晨4點多，愛蘭國小附近居民被震耳欲聾的警鈴聲驚醒。（翻攝邱國峰臉書／吳建輝南投傳真）

最近地震頻繁，國家級警報大作，但住在南投縣埔里鎮愛蘭國小旁的民眾，還受到消防警鈴聲魔音傳腦，一響還連續響了2個小時，引發附近民眾恐慌，但又未見火光，對此校長邱國峰出面表示，是因為有成群螞蟻佔領煙霧偵測器，導致觸動火災受信機，因此造成警鈴大作，目前已經更換，對附近鄰里感到相當抱歉。

近日地震頻傳搞得民眾人心惶惶，深怕深夜地震來襲輾轉難眠，前天凌晨4點多，愛蘭國小附近居民被震耳欲聾的警鈴聲驚醒，居民起身察看發現是從愛蘭國小傳出，警消也出動救援，但遲遲找不到起火點，不過警鈴持續發出聲響，導致附近居民無法入睡。

校長邱國峰出面表示，是因為有成群螞蟻佔領煙霧偵測器，導致觸動火災受信機，因此造成警鈴大作，目前已經更換，對附近鄰里感到相當抱歉。（翻攝邱國峰臉書／吳建輝南投傳真）

邱國峰在臉書上與居民道歉，表示當天清晨5點40分左右接到會長電話，隨後立即趕到學校處裡，將火災受信總機復歸，但因為警鈴已經持續大作將近2個小時時間，因此對附近居民感到很抱歉，當下也通知廠商到場檢修。

邱國峰說，廠商檢查發現是活動中心的火災受信總機鈴聲作響，原因是因為一群螞蟻以煙霧偵測器為家，可能造成短路或故障觸動警鈴，知道原因後也覺得很錯愕，他說除了進行全校的消防偵測器等警報裝置進行檢查，也會著手進行螞蟻的防治工作，避免再次發生類似事件。

邱國峰強調，真的對附近民眾感到相當抱歉，加上最近地震頻傳，讓民眾活在恐懼當中，全新的警報器會與校內保全系統進行連線，若有發生狀況人員也會立即到場處理，再次與附近民眾表達最深的歉意。