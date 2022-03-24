111學年度基隆市公立及非營利幼兒園招生啟動，4月30日9時至15時，與5月1日9時至12時，在「基隆市公立及非營利幼兒園線上招生系統」登記，基隆44間（含分班）公立幼兒園與7間非營利幼兒園，預計開放2300個名額。

111學年度基隆市公立及非營利幼兒園招生日程說明。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市教育處表示，凡是2016年9月2日至2020年9月1日間出生的幼兒，戶口設籍基隆市都可於登記時間，具有優先入園資格的幼兒，因為須審查證明文件，家長須持戶口名簿正本、家長監護人印章以與相關資格的證明文件，在登記時間到幼兒園現場登記報名。

各幼兒園將於4月18日至4月22日開放參觀，協助家長選擇適合的幼兒園。

教育處代理處長杜國正表示，本市積極推動國小「校校有公幼」、「區區非營利」等公共化教保服務政策，使本市公共化幼兒園收托數逐年提升，111學年度公幼將再增加11班，分別為3至5歲有3班與2歲有8班。

杜國正補充，此次招生新增216個招生名額，3至5歲共計90名，2歲共計126名，落實中央0至6歲國家一起養政策。