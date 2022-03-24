香港特首林鄭月娥今（24日）舉行港府高層記者會時再次呼籲香港長者接種疫苗，稱截至昨日，香港仍有28萬70歲或以上長者未接種第一劑疫苗，坦言情況很不理想，呼籲市民為家中或在安養院的長者打針。
林鄭月娥稱，截至昨晚的數據，70歲或以上長者71％已接種一劑疫苗，57％已接種第二劑疫苗，形容情況很不理想。她提及昨日與大陸專家交流，引述大陸專家建議指現時每日仍有百例死亡個案，醫院中長者比例高企，發生危重風險大，長者接種疫苗及打齊兩劑水平不夠高，老人院感染時有發生，建議港政府一定不能放鬆。
香港特首林鄭月娥今（24日）舉行港府高層記者會時再次呼籲香港長者接種疫苗，稱截至昨日，香港仍有28萬70歲或以上長者未接種第一劑疫苗，坦言情況很不理想，呼籲市民為家中或在安養院的長者打針。
林鄭月娥稱，截至昨晚的數據，70歲或以上長者71％已接種一劑疫苗，57％已接種第二劑疫苗，形容情況很不理想。她提及昨日與大陸專家交流，引述大陸專家建議指現時每日仍有百例死亡個案，醫院中長者比例高企，發生危重風險大，長者接種疫苗及打齊兩劑水平不夠高，老人院感染時有發生，建議港政府一定不能放鬆。
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