不滿政院版《國營台鐵公司化設置條例》草案未與工會協商就送立法院，台鐵企業工會要求撤回草案，等勞資協商獲得共識。今（24）日立法院交通委員會舉辦「台灣鐵路管理局體制改革」公聽會，工會成員砲聲隆隆，表示交通部把民國92年的承諾打折再打折，承接歷史債務，但用的是台鐵的資源；提供補貼，但只是部分補貼，「不是工會不懂你，是你不懂工會。」

台鐵工會研究組組長林佑哲表示，台鐵公司化自民國92年開始再談，當時政院也承諾背負台鐵歷史債務和政策虧損、車輛維護負擔，且所有條件要跟工會協商後才能送立院，但所有承諾都打折再打折，因此昨（23）日工會才發動千人陳情。

林佑哲表示，交通部在草案中把債務歸零，但交通部是拿台鐵正在經營的土地或資產抵押清償設立基金，讓員工更不滿的是，車站軌道居然就拿去作為清償標的，車輛購置和維修充滿許多政府主導，台鐵承受這麼多政策壓力，現在居然只有「部分」補貼。之前台鐵跟南非、日本和韓國購車都是外交考量，誰不希望提供完善的運輸服務？現在輿論卻把台鐵員工打成敗家子。

林佑哲說，今天修法我們認為太草率，交通部把民國92年的承諾打折再打折，承接歷史債務，但用的是台鐵的資源；提供補貼，但只是部分補貼，補貼到底機制是甚麼沒人知道，計算過程合不合理大家也不清楚；也不協商，「好像虧損都你台鐵自己造成，我現在對你這樣做是剛好而已。」現有薪資是相當低的，也必須一併討論。

台鐵企業工會祕書吳長智表示，現在談台鐵改革公司化跟未來行車安全要如何改革，實際上台鐵行車制度完完全全失控，台鐵局公婆太多，不管台鐵要做什麼都要管，指揮鏈完全失控，部長要負全部責任。

吳長智表示，交通部說鐵道監理要回歸交通部，確實不應該球員兼裁判，鐵道局施工缺失卻由台鐵承接，算在台鐵頭上，「責任算你（王國材）的」。

吳長智說，歷史債務部分，台灣推動十大建設所有債務由國家承攬，唯獨鐵路電氣化算在台鐵身上，1995年以來27年不准台鐵提高票價，歷史債務掛在台鐵身上，部長口口聲聲說我們會補貼，但那是要還我們的，是你搞不清楚狀況。」

台鐵轉型改革，既然要公司化，資產分配應整體轉移給台鐵公司，吳長智說，現在歷史債務卻要台鐵資產承接，等於台鐵公司一開門就虧損。交通部總是提旗下轉型的中華郵政、桃園國際機場、港務公司等為例，但哪家公司有虧損？哪家公司不是金雞母？「台鐵在你淫威下不得調整票價，歷史債務你用補貼，但歷史債務是台鐵的嗎？」「不是工會不懂你，是你不懂工會；民國92年的話你都能呼嚨過去，誰能相信你？」

台鐵工會理事長陳世杰說，台鐵改革的目的是為了更安全，現在卻已脫軌方向錯亂，很多專家說，這次台鐵公司條例完全看不到安全兩個字，纏繞在土地資產，脫離社會大眾對台鐵安全改革期盼和要求，台鐵同仁在不安心、不安定狀態下上班，對服務品質不利。

「鐵路工會不是改革的絆腳石，這個帽子太大了，我們戴不起！」陳世杰說，如何讓員工信任和安心，是政府的責任，不要丟給工會。