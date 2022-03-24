新台幣午盤貶4.9分 暫收28.60元 13:252022/03/24 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.60元，貶4.9分，成交金額8.53億美元。 新台幣兌美元今天開盤價為28.60元，早盤最高28.57元、最低28.633元。1110324 巨路減資加配息 股東每股拿回5元 晶華 擬每股配息12.3925元 #28 #60元 #9分 #暫收 #新台幣兌美元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 茂達去年賺逾一股本 配息9.02元 04:102022/03/24 證券．權證 《汽車股》麗清去年每股賺1.03元 擬配息0.62元 08:082022/03/24 財經 《百貨股》特力去年每股賺1.58元 擬配息1.28元 08:282022/03/24 財經 《電子商務》數字2021年每股盈餘12.13元 配息11.3元 10:382022/03/24 財經 日電貿 去年每股賺4.59元 04:102022/03/24 證券．權證 《文創股》隆中去年每股虧3.89元 轉型成果發酵中 08:072022/03/24 財經 東京威力科創徵才 年薪上看200萬元 10:102022/03/24 財經 《橡膠股》建大去年每股賺1.01元 擬配息1元 08:282022/03/24 財經 《生醫股》晟德超額發股利 每股擬配息2.5元、配股1.5元 17:282022/03/23 財經 《其他股》減資+配息2元 東森多頭不領情 09:582022/03/24 財經 恒指開盤跌151點 中移動漲3％ 11:432022/03/24 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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