中國基金近二年始終沒有太大起色，未來情況何時會有起色，法人表示，就總體經濟情況來看，預估下半年才能看到大陸景氣曙光！

富達國際宏觀及策略配置全球主管亞墨德（Salman Ahmed）表示，投資人擔心大陸可能會被捲入俄烏軍事衝突，或被說服向俄羅斯提供財務及其他援助，致使美、英、歐盟等可能會對大陸祭出制裁或其他措施。這種不確定性突顯從二戰結束至今，全球地緣政治與經濟秩序已出現極深的裂痕。

亞墨德說，但大陸與其他國家間仍存在高度互賴關係。以購買力平價（PPP）來計算，大陸目前占全球GDP的18.7％，俄羅斯為 3.1％。兩者在貿易方面差距更大，大陸占全球出口總值14.2％，俄羅斯僅2.2％；進口占比則分別為10.5％和1.2％。儘管存在高度的不確定性，但大陸官員最近聲明將在這波衝突中維持中立，算是提供一定程度的保證。

亞墨德進一步指出，隨著大陸經濟受到實際與預期衝擊的雙重打擊，其政策意圖也出現重大變化。大陸國務院副總理劉鶴所領導的金融穩定與發展委員會在3月16日召開會議，釋放出支持市場與支持成長的訊息，立即激勵大陸股市在3月16日至17日連續兩天大幅反彈，讓日前因為ADR拋售導致的跌幅顯著收斂，投資人得以收復失土，預期大陸政府接下來將積極支持經濟成長。

在總經方面，亞墨德說，未來幾周中國人行可能降息及調降銀行存準率（RRR），同時擴大財政支出以支持經濟復甦。然而，投資人還沒看到為實現GDP目標有哪些細部規劃，因此，富達認為可能下半年才能看到景氣曙光。信貸指標從去年開始好轉，但現在由於經濟面臨的挑戰而顯得相對疲弱與震盪。如此溫吞的趨勢即將有所改變，因為政府開始加速長期信貸供給，而以社會融資總量（TSF）來衡量的整體信貸成長也可望升溫，一改2月分的疲弱表現。