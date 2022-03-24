有關役期延長問題，國防部副部長柏鴻輝今在立院，無法回應，因為還是要慎重思考，採納大眾意見，並非國防部單一部會可決定。

國防部長邱國正昨天在備詢時，由於從早到下午，朝野立委馬拉松式問了6個多小時，中間只休息兩次，各5分鐘，對於兵役延長的說法與時程有所出入，是否略顯疲態。柏鴻輝回應，邱國正的精神非常好，語意上或許會造成大家片段節錄，但用意還是要告訴大家，「這是國家大事要慎重考量」。

柏鴻輝還表示，兵役延長的議題從俄烏戰爭迄今，已成為大家關注的焦點，國防部會依照所有法律依據、各界意見，研擬未來的兵役制度。

柏鴻輝指出，這個制度最基本的條件，是必須經過全民共識，同時也必須將未來國家作戰、整備或人民權益等列入考量，並從延長役期是否有助戰力增長的角度去思考，這是件慎重的事情，因此由小組進行研究中，若結果出來，一定讓社會了解。

至於何時會公布研究結果，柏鴻輝回應，大家都在追求時間，他沒辦法回應，因為還是要慎重思考，採納大眾意見，並非只有國防部單一部會可以決定。