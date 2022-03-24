台灣科技產業揚名全球，有大陸晶片設計公司透過假台資模式，聘用台灣人以規避法令程序，在台成立臺灣藍洋公司，並聘用張男、李男及林男擔任公司高管，招募台灣科技人才研發晶片，再將成果回傳，短短時間海撒1.5億作為公司人事房租開銷。經新竹地檢署以違反兩岸人民關係條例提起公訴。

南京藍洋智能系統有限公司從事人工智慧晶片設計，為了能在台灣從事業務活動、規避投審會審查程序，便透過張男在2019年5月間，於新竹申請設立臺灣藍洋智能系統有限公司，由張男擔任總經理、李男則擔任硬體部門IC設計研發團隊最高主管，在台灣招募、面試員工，組成研發團隊，將研發進度及成果回傳至南京藍洋公司伺服器。林男則於2020年4月起加入團隊，擔任臺灣藍洋公司軟體部門設計研發團隊最高主管。

3人以臺灣藍洋公司作為南京藍洋公司在台之延伸，利用臺灣藍洋公司在台從事人才招募及晶片研發設計業務，藉此規避法令及投審會的許可程序，脫法達到在台灣從事業務活動目的。自2019年10月起至2020年1月止，南京藍洋公司總計匯入美金554萬2406元，折合新台幣約1億5700餘萬元至臺灣藍洋公司，用以支付各項人事薪資、房租等開銷。

另一名44歲石姓台籍男子則以陸企假借港資名義在台成立辦事處，石男並任台灣辦事處實際負責人，透過徵才網站，陸續招攬國籍研發工程師，從事DLP投影機軟、硬體研發業務活動，超出業務許可範圍，更陸續將投影機研發成果傳回深圳的公司。

新竹地檢署檢察官蔡宜臻、葉子誠分別指揮新北市調查處、新竹縣調查站蒐證調查後，訊後認定臺灣藍洋公司的張男、李男及林男均違反兩岸人民關係條例提起公訴。而石男同樣也違反兩岸人民關係條例，考量石男犯罪後坦承犯行，態度良好而有悔意，且台灣辦事處已申請停業無營運跡象等情，予石男緩起訴處分，命其向公庫支付新台幣15萬元。

新竹地檢署指出，經由偵辦上述兩案，可知陸企來台非法從事業務活動手法更見隱匿迂迴，新竹地檢署將落實杜絕科技人才遭挖角，保護戰略性產業俾完善國安防護網國安政策，指揮司法警察機關全面查緝，並呼籲國人須珍惜得來不易的關鍵核心技術國際競爭優勢地位。