24日，知名客戶包括美國電動車大廠特斯拉，以及Lucid的韓國電池供應商LG Energy Solution（LGES）表示，計劃最晚在2024年前，將投資1.7兆韓元，約14億美元在美國亞利桑那州建造電池工廠，就近提供關鍵動力零組件給在該區附近客戶。

LGES指出，這家新廠是第1家專事生產圓柱形狀的美國鋰電池工廠，目前已裝載於特斯拉與Lucid電動車。據悉，LGES這座美國電池廠計畫於2022年第2季破土，順利的話在2024年開始量產，且產能預計可達11 GWh。

LGES客戶遍及全球，除了上述的特斯拉與Lucid外，生產電動大巴的Proterra，甚至連旗下有IQOS加熱菸產品的菲利普莫里斯(Philip Morris)都是。

LGES指出，圓柱狀電池用途很廣，包括電動車以及需要動力的各式各樣工具等，所以，這座亞利桑那電池廠未來可能還會增產因應需求。

22日，已開始自製電池的特斯拉，除呼籲供應商提高產能外，也明指未來兩到3年內，電池生產是電動車量產的瓶頸。

相較LGES敲鑼打鼓宣布，美國新廠即將動工一事，上面提到的客戶群，卻全都噤聲，無一願意發表意見。

根據日本公共電視NHK日前報導，也是特斯拉電池供應商的日企Panasonic，還有中國大陸的寧德時代，不約而同都在為特斯拉豪擲數10億美元興建電池新廠。

NHK指出，Panasonic正考慮在奧克拉荷馬州或堪薩斯州尋址，因與特斯拉德州超級工廠相距不遠。

電動車新創業者Lucid於2月表示，自己在亞利桑那州有1家電動車廠，並也與兩家電池供應商都簽了長約，所使用的電池內確實有一些是在美國製造的。業內明眼人都知道，Lucid指的是現行的供應業者LGES以及三星SDI。

元月時，LGES在韓國掛牌上市，立馬就拿到100億美元營運資金。同時，LGES也宣布分別與通用汽車以及Stellantis大車廠，將在美國與加拿大都會有電池產品的合作計畫。