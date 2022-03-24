亞系外資在最新出爐的報告中，調降大江(8436)評等及目標價，並預期股價還有超過10%的修正空間，空方大舉出籠，大江今日開低走低，失守200元大關，中場過後跌幅在3%上。

亞系外資指出，大江去年度毛利率表現差強人意，而復甦跡象不明確，決定調降評等，由原先的「持有」調降至「減碼」，目標價由225元下修至175元，預估股價有14.6%的潛在修正空間。

亞系外資表示，大江去年第4季財報中，含毛利率及營業利益率表現都低於預期，獲利在2019年攀上高峰之後，連續兩年下滑，今年受大陸持續打擊傳銷和逃稅，及疫情復發，整體營運受到壓力，前景仍不明朗，亞系外資下修今、明兩年每股盈餘預估，降幅分別為13.6及13.2%。

亞系外資進一步表示，目前大陸持續打擊傳銷和網絡直播主逃稅，將衝擊到大江的銷售，而COVID-19疫情再度爆發也不利推出新產品或行銷活動，市場需求復甦將迎上逆風，另外，俄烏戰事持續地緣政治緊張局勢升級，恐將也會影響到歐、美的銷售前景。

另一項不利因素，還有塞港問題仍未解決，現貨運費將會維持高檔水準，在通膨環境之下，亞系外資預估大江美國新工廠啟動成本將高於預期。各種利空匯集，加上股價在短期內缺乏積極的催化劑，決定調降大江評等至「減碼」，目標價由225元下修至175元，並下修今年至明年每股盈餘預估，降幅13.6及13.2%。