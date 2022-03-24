南韓知名女歌手CL（李彩麟），出道多年以超強實力派唱腔與多變的造型受到大批海內外粉絲的喜愛。而日前推出新歌的她，近期也接受雜誌專訪並為其拍攝一系列視覺感強烈又破尺度的性感辣照，就連演員好友董賢培都忍不住直呼「彩麟簡直瘋了」。

CL近日接受雜誌《The WOW》的專訪並拍攝一系列以「浴池」為主題的形象照，在她自己於個人IG上所公開的照片中，先是穿上一件紅色的削肩洋裝臥倒在水池邊；下一張則是突破尺度，以胸前挖空的造型上衣，搭配超短皮褲與長靴，大方秀出飽滿的東西半球及腿根，令網友看了直噴鼻血；最後一張照片CL甚至直接穿上藍色的透視上衣，但裡面完全沒穿，僅用兩朵白花擋住重要部位，霸氣的坐姿與冷豔的表情瞬間電暈一票粉絲，紛紛暴動留言「天哪！姊姊帥到炸裂」、「我的女王回歸了」、「Queen！！！」、「辣到受不了」、「我的鼻血啊~」、「姊姊不能這樣，趕快把衣服穿好」，短短兩天就吸引超過67萬人按讚。

事實上，CL過去曾是YG旗下女團2NE1的隊長，在其中擔任饒舌、領舞、領唱的角色，而她也以超強的個人魅力與創作風格受到海內外粉絲的喜愛，甚至在2015年開始朝向國際發展，成為小賈斯汀（Justin Bieber）、亞莉安娜格蘭德（Ariana Grande）等多名大咖歌手的師妹，2019年宣布單飛後，她便成立獨立團隊及公司，希望結合韓國傳統文化與美國專業化體系，朝向全方面發展。