國民黨台北市議員王鴻薇今爆料，自己今天收到匿名檢舉信，信中明確指控台北市勞動局長陳信瑜違反行政中立，幫台北市副市長黃珊珊助選，也提供錄音檔，鐵證如山，並痛批陳根本不適任勞動局長，不用等黃珊珊選舉結果，「你現在就可以走了」。

王鴻薇今（24日）在臉書發文爆料，自己前幾天收到匿名檢舉信，並提供錄音檔，內容指出陳信瑜上班時間在勞動局會議室與工會聯誼，不但幫黃珊珊拉票助選，而且還把自己綁定，說黃珊珊當選她才可以續留局長，情緒勒索現場公務員同仁，王直言，難怪遭致匿名檢舉。

針對陳信瑜的舉動，王鴻薇指出，連台北市長柯文哲都不知所措，今早上媒體訪問柯文哲時，柯連喊「怎麼會是這樣？失控失控！失控失控！那誒阿內（台語）」。

王鴻薇痛批，如此公然違反公務人員底線的，黃珊珊當選若還敢用陳信瑜，那不就坐實了都是一丘之貉？恐怕如今，陳信瑜拉票不成，反而成為黃珊珊的選舉汙點，令人不齒。