自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已有超過360萬名烏克蘭難民逃往他國避戰禍，日本政府內部研議派自衛隊醫官赴波蘭等烏克蘭周遭國家，為難民提供人道援助。

聯合國難民署（UNHCR）23日表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，已經有362萬6546人逃離烏克蘭避難。

日本放送協會（NHK）報導，日本為協助難民已設置連絡調整會議，一方面具體研議接納烏克蘭難民赴日，另一方面也有意在波蘭等烏克蘭鄰國積極展開人道援助。

日本政府內部目前正研議，依據國際和平協力法（PKO協力法）等規定人道國際援助活動要件的法律，派遣自衛隊醫官與護理官前往烏克蘭鄰國支援。

日本的國際和平協力法第3條第3款規定，日本要提供國際人道援助，須有國際機關提出援助請求，以及當地國家同意等；日本政府正謹慎研議是否符合派自衛隊醫官等馳援的要件。（譯者：顧荃/核稿：盧映孜）1110324