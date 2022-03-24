劍湖山（5701）世界搶攻兒童節連假商機，推出身分證字號有5、1、7三碼，門票只要99元！4月2日至4月5日，再加碼開放水樂園三大經典設施龍捲風、大碗公以及大船塢吸客！

劍湖山世界經理張華紋表示，兒童節連假期間，劍湖山世界推出「恐龍童樂會」，並首次以直播方式，邀請遊客一起來開獎，今年抽出的號碼是「5」、「1」、「7」，身分證字號有5、1、7任一碼即可享有購票優惠，「中一碼」門票即享五折優惠450元（原價899元）、「中兩碼」門票只要299元（約原價33折），「三碼全中」門票只要99元（約原價11折）。

「恐龍童樂會」規劃了許多兒童連假限定的表演，包含劍湖山世界KUKU最可愛的好朋友塔比兔，再度來作客，連假期間11：00和14：30在水樂園維京舞台與遊客相見歡。

而兒童節（4/4）12：05和16：00在水樂園維京舞台，將有超人氣「音速小子」見面會，要來跟大小朋友度過一個難忘的兒童節。

而讓小朋友們最容易失控的「恐龍實境秀」，於12：40和16：30在VR Dino飛越恐龍谷前，魅力登場；年度恐龍大秀「航向恐龍谷」戶外秀，將於兒童連假四天，於15：00在VR Dino飛越恐龍谷前廣場，帶來精采震撼的演出。而每天13：30和20：00在彩虹劇場準時登場的「花漾魔幻特技秀」，也是不可錯過的精彩表演。

此外，劍湖山在連假期間還準備小遊戲與活動與民眾同樂，「尋找恐龍蛋」為有趣的尋寶活動，在廣闊的園區中尋找恐龍蛋的位置，就有機會得到超值購物券；「搶救恐龍蛋」則為親子同樂的小遊戲，先成功保護恐龍蛋的隊伍可獲得精美獎品乙份。

另外，小威海盜村水樂園即將於連假限定開放，三大經典設施大碗公、龍捲風，還有小朋友們最喜歡的大船塢，邀請大小朋友兒童節連假來水樂園一起Fun水去。