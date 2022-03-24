工總理事長王文淵怒辭一案，工總理監事會議24日全體一致決議：全力慰留王文淵至4月6日，若屆時王仍監辭，將尊重王文淵的決定，在慰留王的決議下，同時擱置「理事長請辭案」與「秘書長解任案」，會中也通過由副理事長詹正田暫代理事長一職至4月6日。

工總24日依表定時間進行理監事會議，由於會議是由理事長王文淵召集，常務理事何語依據《會議規範》指出，須等王文淵兩次，每次5分鐘，「這是主席的權利」。

工總也因此從10點7分開始等王文淵直到10點17分後，由理事會推選副理事長林明儒與監事會召集人潘俊榮共同主持理監事會議。

林明儒指出，工總核心是團結、和諧，過去如此、未來也是如此，而王文淵是全票通過的理事長，可說是眾望所歸。他也說，此次事件起因303斷電事件，工總過去對於能源穩定、電價問題都相當關心，只是王文淵與蔡練生彼此觀念上有誤差。

林明儒表示，王文淵的個性很嚴謹、力求完美，蔡練生同樣也關心能源問題，只是把這個議題講得太大，但事緩則圓，不能一張辭呈就決定，因此工總決議慰留王文淵。

監事會召集人潘俊榮也說，在能源問題上，工總絕對不能沒有聲音，這是大家都有的共識，但希望與王有交情的人，都盡力去慰留他本人也會盡力去敲門，如果王還是不願回來，就不為難他。