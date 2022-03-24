盧廣仲帶著主持人曾寶儀暢遊台南仁德。（三立提供）

三立《我們回家吧2》本周嘉賓盧廣仲將帶著主持人曾寶儀暢遊台南仁德，盧廣仲的媽媽也難得手機視訊連線出現在節目中，被問到兒子帥不帥？她幽默回說：「他是耐看的小孩！」

曾寶儀表示想去台南，也好奇盧廣仲生長的地方，因此一開始就鎖定他。台灣當代文學作家葉石濤曾說台南是個「適合作夢、幹活、亂愛、結婚與悠然過活的地方」，這次為了回家鄉台南仁德，盧廣仲還特別先做功課，並說道他不是台南市人，只是仁德人，這是他離開台南後才想通，原來大家對台南的印象其實就是台南市，連曾寶儀都說他有這種觀念真是可愛。

盧廣仲在節目中帶領曾寶儀與工作人員一起打太極，曾寶儀笑說盧廣仲很有想法，像是打太極與氣功，因為盧廣仲對道教的世界觀很認同，不過在「國民長孫」盧廣仲的教導下，曾寶儀未開竅，「我對太極沒興趣，緣分未到。」這趟行程盧廣仲帶她吃最愛的魚肚肉燥飯，被稱為「盧廣仲套餐」，直到現在老闆娘都很清楚他喜歡的口味。

在採訪中臨時加入一位嘉賓，就是盧廣仲用手機與媽媽視訊，曾寶儀也發現盧媽媽手愛摸瀏海，竟和兒子一模一樣，錄影那天，盧廣仲光喬瀏海就不下100次，曾寶儀表示「註冊商標是要被保護的」。盧媽媽幽默說自己是很客觀的樂評，有時兒子哪唱不好都會跟他說，而被曾寶儀問到「兒子帥不帥？」盧媽媽立刻說：「他是耐看的小孩，乍看不ok。」節目中還爆料盧廣仲與寶媽有共同朋友，還會一起相約去玩，盧廣仲就會被逼著不斷重複唱著一首歌。 內容於今晚10點在三立都會台播出。