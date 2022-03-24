中華跆協監事趙安華直指市長鄭文燦獨厚身兼民進黨桃園市黨部主委的跆協理事長張火爐。(蔡依珍攝)

中華跆協監事趙安華直指跆協收支結算表有不同版本，漏洞百出，3天桃園巨蛋場地費高達544萬，但市府卻稱是無償提供。(蔡依珍攝)

台灣民眾黨桃園市長擬參選人謝立功24日踢爆中華民國跆拳道協會主辦「2018世界跆拳道大獎賽」時疑點重重，不但桃市府短短17天就核定900萬補助款，核銷更是漏洞百出，3天桃園巨蛋場地費高達544萬，但市府卻稱是無償提供，向參賽者收取膳食費又多方申請補助，讓協會溢領至少659萬，直指市長鄭文燦獨厚身兼民進黨桃園市黨部主委的跆協理事長張火爐，私相授受。

桃園市體育局指出，2018年底總計補助該活動858萬餘元，隔年10月接獲體育署來函稱跆協重複申請補助，清查發現該協會收支結算表有不同版本，像市府版本的結算表並無場地費補助項目，且整體收入大於支出，市府要求跆協按比例繳回27萬，並於2020年7月將經費疑義相關資料移送台北市調處調查，若有溢領將要求依規繳回。市府也強調活動歷經3任理事長，許安進申請、吳兩平舉辦、張火爐核銷，絕無圖利任何人，可供檢調和市民檢驗。

謝立功24日率前中華跆協監事趙安華踢爆桃市府圖利跆協「假國際賽事之名行撈錢之實」，2人指出，按桃園市政府補助辦理體育活動要點得在半年前申請，但跆協2018年6月11日才發函請市府同辦9月19至21日的「2018世界跆拳道聯盟大賽」，市府在未經議會審議通過下，僅17天、同月28日就函覆同意，且補助經費900萬，並於8月匯款450萬。

謝立功和趙安華還說，3天賽事、總選手240人，總花費2266萬，跆協另向體育署申請1514萬，直到體育署核銷對帳才發現跆協隱藏向參賽者收取的住宿和報名費收入511萬，總收入達2925萬，等於淨賺659萬。

2人細究跆協收支結算表，直指3天桃園巨蛋場地費高達544萬，「是租城堡宮殿嗎？」桃園巨蛋非公益時段1天也只要3萬，且市府還曾函覆議員稱是該活動是無償提供桃園巨蛋場地，卻還分攤271萬場地費，桃市府左手出補助、右手卻未進到市庫，究竟如何核銷補助？還是根本進入私人口袋。

趙安華說，跆協接受不同機關補助，編列不同版本收支結算表罪證確鑿，體育署和審計部都函文要求桃園市體育局查明釐清，他也5度向桃園市長信箱檢舉、甚至寄發存證信函給鄭文燦，但市府都置若罔聞也未追繳補助，「至少移送偽造文書使公務員登載不實吧！」當場爆料鄭文燦和跆協理事長張火爐交情匪淺，不但出示2人把酒言歡聚餐照，張還頒發跆拳道榮譽跆拳7段證書道服給鄭文燦，且地方政府20年來沒有補助體育賽事到這麼高金額，認為其中必有蹊蹺，要求市府說清楚、講明白。

謝立功說，台灣民眾黨一向主張公開透明，其中諸多疑點，身為桃園大家長的鄭文燦無可迴避要出來面對，感嘆申請程序不符補助要點相關規定、場地膳宿費核銷也出包、現任議員要資料都拒絕提供，誓言會為桃園看緊荷包，持續緊追。