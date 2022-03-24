曹雅雯受邀助陣DJ Mykal的電音趴。（滾石唱片提供）

曹雅雯日前受邀助陣DJ Mykal a.k.a.林哲儀舉辦的線上電音趴《電氣搖滾大舞廳 ER DISCOTHEQUE》，兩人首次出演彼此合作的新歌〈敢毋敢〉，DJ Mykal感謝曹雅雯義氣相挺，也不忘謝謝另外2位嘉賓、宇宙人的方Q及TRASH鼓手金魁剛，其中與方Q合作宇宙人的〈往前〉這首歌時，讓憶起出道25年來過往心路歷程的DJ Mykal感動落淚，表示：「能完成這場線上大型電音趴，真心感謝許多貴人的幫助，這不是什麼偉大的成就，卻是什麼都得重新學習的珍貴過程，而最難以取代的是，再一次學習怎麼去面對自己的失敗與不足，重頭來過。」

〈敢毋敢〉是DJ Mykal首次加入台語女聲元素的電音作品，也是曹雅雯首次嘗試電音類型創作的歌，透過搖滾bass旋律結合電氣碎拍營造出舞蹈氛圍的DJ Myka當初因為想做出一首創新台語電音舞曲，腦中直覺想到的第一人選就是曹雅雯，DJ Mykal透露剛拿到這位金曲歌后的詞曲demo時，第一個反應是覺得很「爽」，他笑說：「這次她的創作跟聲音感覺超炸超兇，完全顛覆過往大家對曹雅雯的印象，我發現我當初寫的節奏做的不夠兇，雅雯的詞曲超出我的想像，聽到完歌後有一種界線被打開的無限可能性。」

曹雅雯把平常愛看巫毒元素恐怖片的「養分」當成寫歌靈感，在音樂創作恣意揮灑天馬行空想法的她化身為為愛下蠱的女巫，還把用蜈蚣入湯、用血獻祭等恐怖字眼全都用上，搭配狂放電音轟炸；一直以來都很愛看東南巫蠱相關恐怖片的曹雅雯透露剛聽到DJ Mykal〈敢毋敢〉demo時，她腦中閃過看恐怖片的畫面，如此詭譎的氛圍讓她笑說「完全和我口味」，也因此激發出想把巫毒元素結合愛情主題的創作靈感，因而寫出為愛下蠱甚至變成詛咒這種「愛你愛到死」的另類電音情歌。

自稱是恐怖片達人的曹雅雯是朋友眼中的「鬼后」，「飽覽」各國恐怖片的她酷愛看東南亞恐怖片，舉凡靈學、民俗信仰、巫毒巫術、下降頭詛咒等重口味元素的電影都是她必看的片單之一，對恐怖片「中毒」很深的她表示：「即使是虛構情節，我都很有興趣去深入探訪！」如果未來心儀對象怕看恐怖片會「打槍」對方？她笑回：「是不會到打槍的地步，但會覺得有點可惜，不過覺得既然喜歡對方就不要互相踩地雷，我找朋友看就行。」

但天不怕、地不怕的曹雅雯仍有最害怕的東西，「什麼蟑螂、老鼠、蛇什麼蟲都不怕，但全世界我最害怕的就是『鳳梨』！不要問我為什麼，因為那個害怕的感覺就跟大家怕老鼠蟑螂的感覺是一樣。」DJ Mykal今年將在工作崗位持續往前，本周六再次挺進高雄大港開唱音樂祭，26日晚間將在「小港祭」舞台與樂迷面相見歡。