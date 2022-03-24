魔方數位代理的奇幻秘境冒險RPG手遊《秘境傳說：神木遺跡》事前登錄火熱進行中，官方今（21）日再釋出萌寵「奈奈奇」與秘境故事等遊戲資訊，帶領玩家更深入了解秘境世界！

神木遺跡，萌寵降臨

難以掩蓋的龍之氣息，窮追不捨的暗影碎片，精靈族長以性命保護萌寵「奈奈奇」周全，並在彌留之際，將秘境和奈奈奇的秘密帶入墳墓，長眠於神木之下，守護一方生靈。而「奈奈奇」在沒有族長守護之下，遭受旁人冷落、責備直到長大，唯一慰藉來源就是待在神木下。直到某日，「奈奈奇」遇見玩家扮演繼承光明力量的勇士，為解決星島崩壞危機，展開一段全新的狩獵旅程。

萌寵「奈奈奇」PV

繽紛秘境，部落傳說

●瑪斯神木

崇尚自然還是征服自然，命運的樹枝將如何分叉。瘋狂擴張的慾望自食惡果，惡龍的攻擊帶來生靈塗炭；守護秘境自然的虔誠者不計前嫌，在危機之時給予幫助，族中的綠葉圖騰是新生，是部落再次復甦的象徵。

●維納斯詛咒

維納斯詛咒

維納斯的金蘋果樹，打開慾望的潘朵拉魔盒，迷失自我的薩圖部落，向維納斯部落發起戰帖，曠日持久的爭鬥被奇怪詛咒打破，夏日沉眠的咒語，終將被神射手擊落。

●朱比特侵略

朱比特侵略

無盡荒漠偶有綠洲，貧瘠的土地難以生存，惡劣的環境並未澆滅朱比特人的熱情。夜晚熊熊的篝火，是對惡劣命運的不屑與嘲笑。

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