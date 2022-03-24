57歲的張姓婦人，昨日上午9時許，前往沙鹿區某銀行向行員佯稱朋友要借錢前來匯款，經女行員與銀行主管詳問與對方關係時卻吱吾其詞，行員發覺有異狀隨即通知警方到場。警方發現對方LINE暱稱為簡體字及時阻詐成功；婦人及其家人感謝行員及警方幫助，保住他們的辛苦錢。

警方指出，光華所員警張家豪、紀宇哲獲報後，立即到場了解，警方再次詢問匯款理由時，婦女言詞反覆且顧左右而言他，與警方規勸僵持30分，警方亦聯繫家人協助到場了解案情，但婦人仍不鬆口匯款理由。

正當警方耐心解釋詐騙手法時，婦人手機響起，警方發現對方LINE暱稱為簡體字，經警方與行員耐心勸阻下終於突破婦人心防，並告知是日前在臉書上與對方聊天時認識，對方邀投資且穩賺不賠，並提供指定帳戶請婦人先匯款3萬6千元。

警方表示，對方還告知如有人詢問匯款理由，一律說是朋友要借款，警方告知此為詐騙集團慣用投資詐騙手法，婦人才驚覺遭詐騙，所幸行員即時發現並報警即時阻詐成功。婦人及家人由衷感謝警方和行員幫助，保住他們的辛苦錢。

光華所長陳俊佑說，平時警方與金融機構行員都會保持聯繫，警方也時常向行員宣導各式防詐騙手法，請行員多加留意提領款或匯款民眾有無異常，並通知警方到場了解，行員機警發現並通報員警到場協助處理，聯手擋下民眾辛苦的血汗錢，為阻詐的最佳典範。

陳俊佑表示，將針對轄區金融機構、大賣場、超商等場所人員保持聯繫及灌輸防詐觀念，充分發揮警民合作，已成功阻止多起詐欺案件，請民眾持續對本分局予以鼓勵及支持，警方將繼續努力維護轄區治、交安，給予民眾優質居住生活環境。