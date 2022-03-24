AV監製米砂23日晚間在IG發文，稱自家女優在台北捷運遭人射精在身上，結果因為「被害女性的職業是AV女優，所以不予以起訴」，砲轟「台灣的檢察官太噁心」，引發法界議論，不但律師質疑，不少檢察官亦感氣憤，認為不起訴原因包括撤告、罪證不足、犯罪構成要件不符等，檢察官不會特別詢問被害人的職業，也不會在不起訴書類上提及，呼籲米砂提供案件資料讓各界公評。

本名江佳儒的AV監製米砂23日晚間在IG發文，稱自家女優在台北捷運遭人射精在身上，結果因為「被害女性的職業是AV女優，所以不予以起訴」，砲轟「台灣的檢察官太噁心」，不久又以「當事人不想再被討論」為由刪文。

但米砂的文章一出，立即引發法界議論，北捷轄區的台北、新北等地檢署均針對米砂發文的「關鍵字」搜尋該署結案書類，了解她所稱的AV女優遭噴精不起訴案件，但並無所獲。

不過，米砂的文章，不但有律師質疑，許多檢察官亦感到驚訝，認為不起訴原因通常是犯罪構成要件不符，檢察官不會特別詢問被害人的職業，也不會在不起訴書類上提及。

檢察官說，有被害女子指控色狼對她潑精，提告性騷擾罪，但因對方沒有碰觸到被害人身體隱私部位，不符性騷擾罪構成要件，難依性騷擾罪究責，事後改依公然侮辱罪起訴。

對於被米砂的文章無端指「太噁心」，不少檢察官們覺得氣憤，希望米砂提供該案案號，讓各界公評。

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