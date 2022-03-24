市議員游淑慧近期接獲工會成員檢舉，質疑陳信瑜利用職權和公家資源，在2月16日上午10時的工會新春茶會上公開幫黃珊珊輔選。（游淑慧提供）

該茶會連續三天舉辦。（游淑慧提供）

同樣接到檢舉的市議員王鴻薇也曝光茶會賓客名單，職業類別包括醫院看護、數位遊戲、美容美髮、園藝花卉等。（王鴻薇提供）

「行政不公、道歉下台！」北市議會國民黨團今舉行記者會，曝光北市勞動局長陳信瑜為替副市長黃珊珊年底市長選舉抬轎，竟在工會新春茶會上公然輔選，甚至以標案相逼，黨團痛批市府官員濫用行政資源，違反《行政中立法》，要求市長柯文哲下午進議會進行施政報告時，應向市民公開道歉，並讓陳信瑜下台。

不過，陳信瑜否認相關指控，強調與工會有約的座談會已行之多年，疫情後許多工會期盼能繼續面對面與政府交流，且活動皆採自由報名，沒有人施壓、強迫，會上僅針對工會自行提出的案子進行討論，沒有標案問題，且下屬挺長官天經地義，更是職場倫理，黃珊珊現階段仍非候選人，沒有輔選問題。

陳信瑜強調，工會就像大家庭一樣，自己身為選民，將好的政治人物、好長官推薦給親友是人之常情，也痛批錄音行為未經本人同意，屬違法，未來會在行政管理上繼續加強，不應該鼓勵這種東廠、紅衛兵行為，對人民意志發表有行民主倒退之虞。

北市議會國民黨團書記長秦慧珠今率黨籍議員舉行記者會，痛批柯文哲上任後總喊沒錢，自創「寄生蟲大法」，創黨後此精神成為民眾黨的行動綱領，不但寄生國會、市府，民眾黨北市議員候選人還將議會當成自家黨部大廳，實在厚顏無恥。

市議員游淑慧近期接獲工會成員檢舉，質疑陳信瑜利用職權和公家資源，在2月16日上午10時的工會新春茶會上公開幫黃珊珊輔選，現場錄音檔內還清楚提到工會在討論標案時，陳信瑜竟說「為何標完才跟我講」、「珊珊當選我就還在」、「與你們相約在12月26號」等。

游淑慧批評，陳信瑜公然用標案相逼，要求業務督導、受補助者支持特定候選人，此舉違反行政中立，甚至公然表示「珊珊當選我就還在」，難道黃珊珊早和陳信瑜談好暗盤，才讓陳信瑜有膽用期約賄選的方式來威脅工會成員， 「柯文哲是否知道還默許？」

同樣接到檢舉的市議員王鴻薇也曝光茶會賓客名單，職業類別包括醫院看護、數位遊戲、美容美髮、園藝花卉等，眾人原先以為只是單純吃場春酒，卻成為大型輔選現場，且該茶會連續三天舉辦，難道整個台北市政府成為黃珊珊競選總部？

市議員汪志冰質疑，是只有陳信瑜這樣做，還是台北政府整個團隊都如此，雖然目前只有陳信瑜被抓到把柄，這到底是自發性保住飯碗，還是背後有人指示市府團隊。

前黨團書記長、市議員王欣儀表示，針對行政不中立一案，黨團要求柯文哲於下午進議會施政報告時公開道歉，同時要求陳信瑜下台，未來將參選的黃珊珊，也應該現場承諾不用行政資源仍能選舉，而非在副市長任內越俎代庖。