有關最近連續停電與大火等公安重大事件，是否有內情，國安局長陳明通說，這些案件大部分都了解疏理過，都是個案，沒有連動；但我們也很驚訝，國家重要基礎設施怎麼這麼脆弱，而且很多是人安的問題，只要重視，根本就不該發生的。換言之，陳明通說法，排除外界懷疑中共第五縱隊涉入的疑慮。

至於國安局有沒有進行相關會議，陳明通說，不能公開說，會私下向立委說明。

行政院國土安全辦公室今天表示，依規定，重大人為危安事件或導致關鍵基礎設施核心功能運作失效人為疏失案件，相關單位應通報國土辦，今年迄今，人為危安事件及設施維護運作事件，共13件情資及預警訊息。

國防部委員上午進行「東亞最新地緣政治情勢與國家安全及相關應變準備工作」報告，國土安全辦公室書面報告指出，北京持續在經濟、軍事、科技等眾多領域挑戰美國，尋求擴張全球影響力，並藉外交、經濟和軍事壓力，企圖迫使周邊國家及地區屈從其領土主張，特別是向台灣施壓。

有關國土安全相關應變整備工作情形，國土辦指出，關鍵基礎設施攸關經濟發展、民生利益及政府運作，面對犯罪態樣日新月異、地緣政治對峙情勢升高，加上國際不乏敵對勢力透過滲透、入侵對手關鍵基礎設施作為破壞作戰能力手段，關鍵基礎設施安全防護已成各國國土安全工作重點。

國土辦提到，依據「國土安全緊急通報作業規定」，針對重大人為危安事件、恐怖活動或導致關鍵基礎設施核心功能運作失效的人為疏失事件，相關主管機關應通報國土安全辦公室，並同步通報國家安全局。

統計近期國土安全通報事件，民國110年人為危安事件及設施維護運作事件共51件情資與預警訊息；今年迄今，人為危安事件及設施維護運作事件共13件情資與預警訊息。