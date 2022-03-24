俄羅斯總統普丁豁出去了，今天要打一場金融戰！上月24日俄烏開戰，導致俄股引爆史詩級大崩盤，從2月25日休市至今近一個月，寫下現代史上最長休市紀錄。據美媒報導，俄股將在今（24）日開放33檔股票恢復交易，不過禁止放空，同時不允許外資賣股的不友善行為。對此，專家表示，俄股恢復交易恐面臨龐大賣壓，即使不准賣股，股市也不可能持續回升。

俄國央行發布聲明表示，莫斯科時間3月24日上午9點50分至下午2點，以盧布計價的Moex指數重啟交易，50檔成分股中，只有33檔可恢復買賣，包括俄羅斯天然氣龍頭Gazprom和俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）等企業的股票。

華爾街日報報導，俄國當局擔心股市重新交易恐受重創，莫斯科交易所22日宣布，即日起禁止放空權值股，也不准外資賣股票，亦即不允許把交易收益轉出俄國。

莫斯科交易所去年上半年近半股票交易量來自外資，儘管俄國宣布禁空令，當地交易員仍擔憂俄股因沒有外資支撐而暴跌，主要原因是西方制裁將俄羅斯踢出SWIFT（環球銀行金融電信協會）支付訊息系統；另，俄國動用外匯存底也遭受限制。

俄國投顧ETF Consulting執行長克雷恩特爾（Vladimir Kreyndel）說，即使禁止外資賣股，但沒有其買盤支撐，俄股也不可能持續回升。