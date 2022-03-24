大陸東航MU5735航班在廣西梧州墜毀。經連日搜索，失事客機的「黑盒子」之一的駕駛艙話音記錄器23日被找為並送往北京修復譯碼。目前搜救工作仍然持續，但當地降雨導致土地泥濘、搜救難度加大。根據大陸央視報導，現今仍處於72小時黃金救援時間內，搜索區域相比核心區擴大超過10倍。但有專家分析，第二個「黑盒子」的訊號發射器可能受損，導致現場無法搜尋到定位訊號。

西北工業大學航空學院副教授郭慶指出，「黑盒子」的主要功能是提供飛機的多項數據記錄，而非定位功能，因此定位功能並不強，通常只是發出脈衝訊號。隨着時間推移，「黑盒子」發射訊號的強度會隨電量的消耗而逐漸減弱，時間愈久，搜尋難度越高。

至於被尋回的「黑盒子」解讀時間要多久？ 郭慶表示需要根據飛機的墜毀嚴重情況而定，有可能幾天，也有可能數個月，一般由專業的民航事故調查機構解讀，涉及多方力量。

據介紹，波音737-800型號飛機裝有兩個「黑盒子」，其中一個是數據記錄器（FDR），安裝在客艙尾部，在引擎啟動時開始記錄至引擎停機為止，記錄時長約25小時。FDR會記錄高度、速度、航向、俯仰角、滾轉角、垂直速度以及機組的操作如駕駛盤桿量、油門等重要參數。

另一個是駕駛艙話音記錄器（CVR），安裝在貨倉尾部，在飛機通電時開始記錄，斷電後停止記錄。CVR會記錄四個頻道聲音，分別是機長頻道、副駕駛頻道、備用頻道與環境聲音頻道，記錄時長約2至3小時。