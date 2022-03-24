日圓匯率直直落，在國內現鈔提領的人氣也不斷「爆棚」，其中，為散戶提領外幣現鈔最大集散地的台銀，根據其截至23日傍晚的統計，在23日單日的日圓現鈔提領量再衝到2.5億日圓，再比22日增加1億日圓，創近一年來最大的單日提領紀錄。

除了現鈔提領熱潮持續，根據台銀內部最新統計，台銀與出口廠商較為相關的即期買匯的部分，23日的銀行淨賣出量已超過淨買入量，這已顯示日圓匯率持續貶值之下，廠商對日圓的實質需求，已超過避險需求，因此向銀行拋匯現在已小於向銀行買匯的量；對此台銀高層分析，比起出口商認為日圓匯率持續貶值而想要先賣出手中日圓給銀行以避險，反而現在更多的出口商想趁著日圓便宜時，趕快分批買進日圓，來交付原物料、進口器材等款項有關，甚至是伺機擴大生產布局部位，才產生這些變化。

台銀的日圓現鈔提領量，從上週五開始，就不斷邁向高峰，相較於先前每日大約5,000萬日圓的單日提領量，從前幾日台銀接連各突破1億、1.5億日圓的關卡，到23日一口氣單日提領量衝到2.5億日圓，對此台銀高層也表示，台銀的日圓現鈔庫存還有非常充足的部位，不用擔心庫存問題。

台銀高層認為，日本向來是國人最喜愛的海外觀光勝地，且現在離出國解封時點越來越近，因此比起去年，現在日圓現鈔提領的熱度會更高，而目前的確已來到空前新低的水準，相較於以前都在1日圓兌換0.3以上的台幣，現在則跌到0.26，便宜程度由此可見，也因此民眾也趕快趁勢分批採購。