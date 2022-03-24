空軍志航基地1架幻象戰機因機械故障，本月(14日)在台東外海處失事墜海，飛行員黃重凱中校於高度2000呎跳傘後40分鐘內平安獲救。空軍證實，在數日前就在墜機點附近抓到幻象戰機黑盒子訊號，並標定機體殘骸位置，但連續幾天天候太差，無法進行打撈，目前正等待海象狀況平穩後將會盡速進行作業。
據了解，失事戰機在當時攜帶2枚短程魔法飛彈與2枚中程雲母飛彈進行戰鬥空中巡邏任務（CAP）及訓練任務，因此軍方有相當關切飛彈下落，目前也無法確認彈體與機體是否分離，但強調飛彈相當安全，不會有太大任何危險性。
軍方表示，軍方人員與打撈團隊，早在幾天前就抓到幻象戰機黑盒子所發出的訊號，並進行定位。但連日來當地天候狀況不佳，且當地海流也相當強勁，因此軍方也希望能與時間賽跑，加速打撈作業。
失事的幻象戰機，是在14日上午10時8分戰機從台東志航基地起飛，於11時5分返場過程中，以無線電回報機械故障，在11時26分時，於志航基地南面10浬彈射跳傘。
空軍隨即出動黑鷹直升機展開搜救，27分鐘後，於11時53分發現黃重凱，11時56分進行吊掛，在跳傘40分鐘後，於12時6分吊掛完成，黃重凱中校平安獲救。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。