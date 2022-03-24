【LIVE直播】指揮中心防疫記者會。（中時新聞網）

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增15例本土個案，其中2例為嘉義婚宴案擴大，另外高雄則一口氣暴增13例，為一起化工廠群聚，個案還跨縣到台南。境外移入部分，今天一口氣增加124例，境外移入確診個案數，創下今年最高紀錄。

指揮中心指揮官陳時中表示，今天15名本土個案中，其中2例與嘉義婚宴聚餐相關，為神學院個案22180的兩雲林家人媽媽（80多歲）與姪女，均為居家隔離期間陰轉陽，對社區威脅小。

至於其他13例為高雄化工廠職場群聚事件，包含高雄12人，台南1人。該化工廠共11員工確診，員工的2名家人也確診，其中1名家人還在念高中。

案22394關聯圖。（圖／指揮中心提供）

陳時中說，高雄動作很快，昨天半夜就把第一次職場以及職場的家人都採檢一次，目前沒有新增個案，今天也啟動前鎮左營社區篩檢站，請醫療院所加強通報。

至於今天的境外移入個案，創下今年以來最高紀錄，多達124人，其中有88例為落地採檢確診，來源國中以越南49例為最大宗。其次是印尼9例，韓國也新增6例。

落地航班採檢昨天29航班，1289人中，88例陽性，陽性率6.83%。近來較高的數字，年紀改變分流部分，今天才開始，近來的人約一成住院，醫院的壓力沒有因此增加。

今天上午則有5航班，213人中1人陽性，5.47%陽性率。陳時中表示，今天是境外近年來最高，比前兩次120例，117例還要多。