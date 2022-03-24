禮藍動保(Elanco)自1954年創立以來，一直致力於動物健康，隨後在2014年收購諾華動物保健業務、2019年併購拜耳動物保健部門後，更一舉躍升成為世界第二大的動物醫療保健公司。3月23日，於高雄萬豪酒店，結合產、官、學三方代表，禮藍動保舉辦了《2022台灣禮藍動保年度會議暨新產品上市發表會》，公開發表了新上市的兩款疫苗─歐保雞沙氏桿菌雙價活菌苗(是目前台灣第一支、也是全球唯一的一款雞沙氏桿菌雙價活菌苗)與拜有福®豬肺炎黴漿菌及豬鼻黴漿菌雙價不活化菌苗(是禮藍動保與財團法人農業科技研究院，經歷10年攜手研發的疫苗，也是台灣第一支黴漿菌的雙價不活化疫苗)。

總經理吳秋逸表示：「經由此兩款新研發的疫苗，禮藍動保對家禽、家畜等經濟動物希望做到更好的保護，唯有動物健康，才能提供人們足夠、豐富且安全的食品，並讓人類食品更安全，達到禮藍動保期待的生命美好、生活富足目標。」