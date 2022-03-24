因為日本3月新冠疫情比較沒那麼緊張，當地製造業訂單與產量略有提升，同時服務業更是出現好轉，故兩者PMI(採購經理人指數)都雙雙止跌。不過，原物料價格大漲以及俄烏戰事未了，將會左右未來PMI走向。

au Jibun銀行日本3月製造業PMI，從2月的52.7升至53.2，其中，新訂單雖增加，卻是6個月最少量。

編製該指數的調研單位IHS Markit認為，日本新冠病毒雖被壓制住，不過，俄烏大戰之下，當地民間企業的生產製造成本愈來愈高，經營壓力也愈來愈大。現在日企取料成本增幅，是2008年8月以來最高的。

至於日本3月服務業方面，PMI是從44.2大升至48.7，不過，已連3個月都低於景氣榮枯點50。同時，利用製造業與服務業一齊計算的綜合PMI為49.3，雖逼近50大關但還是連3個月都在50以下。

另外，俄烏之間關係不睦，還是日企最擔憂的一件事。所以，對未來12個月景氣看法，也跌至14個月最低點。