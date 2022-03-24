歐洲各地的新冠病毒感染病例正持續激增，在俄烏戰爭吸走所有目光之際，歐洲的疫情並未受到太多關注，專家警告，這一波可能很快就會擴散到世界其他地方。

從英國、法國、義大利到奧地利，整個歐洲大陸的病例正在快速增加，主要因為歐洲取消了大多數甚至全部的防疫限制、疫苗和加強劑產生的免疫力減弱，以及出現了更具傳染力的Omicron變種病毒亞種BA.2。

漢堡應用科學大學流行病學教授Ralf Reintjes表示，目前歐洲疫情有些不穩，德國的病例數非常、非常高，而且還在增加，儘管病例增加已經持續一段時間。

德國上周通報的單日新增確診數都在20萬至30萬之譜。

該流行病學專家表示，每個人都以為或期待著現在疫情已經結束，再加上各國放寬防疫措施，給BA.2亞種病毒提供了在歐洲許多地方「大傳特傳」的絕佳機會。他表示，雖然很難說，但他個人認為BA.2可能會「周遊」全世界，因為大流行病的病毒就是這樣。

Reintjes表示，有些報告指出某些人感染了Omicron變種病毒BA.1病毒株，幾周後又感染了BA.2亞種。BA.2這個新變種病毒很可能傳播開來，然後形成某種新一波的大流行病，如季節性流感。

全球公衛官員和科學家正在密切監測BA.2亞種病毒，這隻病毒除了導致歐洲新病例又開始暴增，也是近來美國和亞洲的確診數不斷增加的原因。研究顯示，BA.2的傳染力是原來Omicron變種病毒的 1.5倍。

世界衛生組織表示正在密切監測BA.2，目前已有106個國家發現這個病毒。世衛並表示，雖然Omicron變種病毒有許多亞種，但在過去30天，BA.2已經成為主要的變種，提交給病毒追蹤公共資料庫GISAID的病毒定序報告中，BA.2變種病毒就占了85.96%。

美國疾病管制和預防中心（CDC）表示，目前BA.2確診者占美國所有新病例的34.9%，在東北部某些州通報的病例中，BA.2病毒的占比甚至超過一半，但目前的新增病例仍然低於1月創下的最高記錄。白宮首席醫療顧問佛奇博士對此表示，雖然確診數可能增加，但目前他並不認為會再次飆升。