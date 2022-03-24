俄羅斯上個月揮軍入侵烏克蘭以來，外國領袖陸續走訪烏國首都基輔，展現對烏克蘭的強力支持，立陶宛國防部長也親自造訪基輔，親眼見證這座城市如今的光景。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）今天在推特上傳一張合照，背景可見基輔最著名的標誌性建築聖索菲亞大教堂（Saint Sophia Cathedral），與他站在一起的是立陶宛國防部長艾努沙斯卡斯（Arvydas Anušauskas）。

列茲尼科夫推文說：「今天，烏克蘭有位朋友造訪基輔，艾努沙斯卡斯親眼見證了這座城市與昔日的差別，他2021年耶誕夜來訪時，基輔一片祥和。」

他還說，立陶宛全國上下一心支持烏克蘭，不光是口頭上說說。艾努沙斯卡斯是2月24日以來，首位不畏戰火親臨烏克蘭的外長。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）、捷克總理費亞拉（Petr Fiala）和斯洛維尼亞總理楊薩（Janez Jansa）本月15日搭火車前往遭圍困的基輔，這是自從俄羅斯在2月24日出兵入侵烏克蘭以來，首次有外國領袖走訪基輔，表達對烏克蘭的支持。

3人這次訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）和總理什米加爾（Denis Shmyhal）會面，並代表歐盟提供援助方案。

斯洛維尼亞總理楊薩說，歐洲領袖意識到首要之務是以武器幫助烏克蘭；他也強調，烏克蘭是歐洲大家庭的一分子。

他還說，烏克蘭並不孤單，「保有勇氣，你們終將獲勝。我們會一起贏得勝利」。