台灣運彩xT1聯盟自去年5月成立以來，一直以致力打造健全的台灣職業籃球聯盟為目標，為了宣誓反賭、反毒、反暴力決心，聯盟首開先例和台灣高等檢察署合作，聘請檢察官蔡麗清擔任聯盟常駐「法治教育顧問」，23日晚間由聯盟會長錢薇娟親手將聘書送給檢察官蔡麗清，未來雙方將共同推動各項法治宣導。

面對台灣職籃史上首次有檢察官進駐聯盟，聯盟會長錢薇娟表示：「一個健全的職籃聯盟絕對要與賭博、毒品、暴力完全切割，檢察官的進駐，代表聯盟的決心，期望未來透過一系列的法治宣導，聯盟裡的所有人員無論場上、場下都能奉公守法，做好球迷的榜樣。」

聯盟首位法治教育顧問蔡麗清現任台灣高等檢察署檢察官，曾偵辦過多起毒品案件及職業運動簽賭案件，也曾擔任職棒反賭聯絡窗口，長期參與反賭的宣導及防制，對於毒品、簽賭案件偵辦及法規非常熟稔，也十分支持本土職業運動發展，蔡麗清說：「很高興能和T1聯盟合作，希望未來我們的法治單位能和聯盟有更多交流，也期望藉由聯盟的影響力，向更多人宣達法治的觀念。」

隨著檢察官進駐聯盟，聯盟未來將會推動一系列對內及對外的法治宣導活動，除了一方面在聯盟內部舉辦法治講習，讓球員們更加明瞭如何遠離賭博、毒品的誘惑，也會透過聯盟球星們參與各種維護法治事務，讓更多人對於各種法治觀念有更進一步的瞭解。