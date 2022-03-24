李淳在飾演國外回來的廚師，為戲勤練刀工。（中天娛樂台提供）

李淳飾演孫可芳的完美男友。（中天娛樂台提供）

中視、中天娛樂台將推出孫可芳與李淳主演的電視電影《洞裡的月亮》，這部溫馨親情劇透過料理帶出家人之間的情感與牽絆。劇情描述李心悅(孫可芳飾)與廚師男友季蔚然(李淳飾)準備在台北開一家私廚。李淳表示，因為拍這部戲及遇到疫情的關係，讓他廚藝進步不少，現在很享受做菜這件事，｢邊做菜邊聽Podcast，或是想一些事情，我覺得那個是很好跟自己相處的時間｣，他透露拍戲時母親不在台灣，沒有機會做菜給她吃，但有做一些家常菜給爸爸李安嚐，｢他都說味道非常好，給我一個好評，所以滿開心的｣。

李淳更分享父親有時候會在家做菜，讓從小在國外長大的他，對一些台灣料理並不陌生，他更爆料：｢媽媽是會用微波爐，爸爸則廚藝滿厲害的！｣孫可芳一聽打趣直呼：｢如果我是他媽，我會揍他。｣李淳說，小時候印象最深刻、最懷念的就是爸爸做的番茄義大利麵，｢爸爸會自己做義大利番茄醬，跟一般外面的不太一樣，是用我們家後院自己種的番茄做出來，配方是我爸爸自己發明的！｣那道菜讓他回想到小時候夏天跟哥哥出去玩，回家後爸爸都會做這道簡單又好吃的料理當午餐，他更開玩笑地說：｢現在勉強逼迫我爸爸再做一次還是能吃到。｣

李淳在《洞裡的月亮》簡直就是｢完美男友｣代表，除了跟女友回老家之外，為了幫女友找回失傳已久的味道，更不斷嘗試不同的料理作法，所以有許多戲是拍攝他做菜的畫面；他透露雖然廚藝比不上專業廚師，但為了鏡頭好看，有特別練習煮菜的技巧跟刀工，｢我比較專注在刀工刀法的展示，顯現出廚師的氣場，那時每天不斷練習切紅蘿蔔，慢慢地比較上手，切東西肌肉也沒有那麼緊繃｣。

孫可芳在設計菜單時，意外勾起兒時的回憶與心中懷念的滋味，進而回到台南老家找尋｢家的味道｣。李淳表示，這角色與自己有個共通點都是國外回來，他談到劇中跟著女友回到老家，深入她的家庭，情感是最動人的一環，｢一個外國來的人，了解他們家對於台菜的情感，從蔚然這個角度來看是非常新奇的體驗，這故事的氛圍我滿喜歡的！｣整部戲劇情不複雜，就像劇裡的菜一樣有很多情感和回憶在裡面。

李淳談到這次跟孫可芳在《洞裡的月亮》是第二次合作，所以很有默契，加上兩個人的性格都是比較搞怪，常會互相分享一些好笑的事情，他還誇讚孫可芳：｢我覺得她是一個很放得開的演員，要演像心悅這樣很有活力、有主見的女孩，我覺得她滿適合這樣的角色！｣

他說，孫可芳在片場很喜歡吃軟糖，但都吃不胖：｢她也會分享一大堆軟糖給我吃，讓我都hold不住，最後我吃到有點發胖，所以大家看這齣戲的時候可以觀察，會發現有一兩場戲李淳有點胖了，這都怪孫可芳餵了我太多軟糖。｣兩人之間不僅有好交情，戲裡戲外的互動還都跟「吃」有關係。《洞裡的月亮》將於4月15日晚間10點在中視播出，4月17日晚間10點中天娛樂台也會播出。