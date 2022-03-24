全球多元旅宿平台Airbnb宣布攜手民宿全聯會，將捐贈3千個一氧化碳偵測警報器給全台19個縣市的民宿業者，助力防範一氧化碳中毒與提升旅宿消防安全，同時透過共同開發旅宿安全相關訓練和指南，協助業者自我檢查並提前做好準備，迎接疫後觀光復甦潮。

據Airbnb「疫情時代台灣旅宿業調查」顯示，因應後疫情時代，旅客對住宿安全與衛生的重視程度提升，有40％受訪的民宿業者認為衛生與安全管理是疫後營運的一大挑戰，旅宿安全的重要性不言而喻。

隨著隨全球旅遊逐漸復甦，Airbnb觀察發現「住進全世界」（Live Anywhere）風潮正在全球興起，台灣為符合此類型居住需求的目的地之一。Airbnb對此持續與地方政府、在地業者及民宿協會攜手合作，推廣台灣在地旅遊，並以守護旅宿的安全為己任。

Airbnb自2014年起提供免費的一氧化碳偵測警報器供全球房東索取，至今已送出逾3萬個。續2019年攜手電商平台合作免費提供給Airbnb房東後，此次攜手民宿全聯會捐贈3千個，由其發放給台灣19個縣市的民宿業者，協助台灣旅宿強化房源安全。

Airbnb未來將持續與民宿全聯會合作，協助台灣旅宿業深化安全，共同合作開發適合安全指南、教育訓練等，加強民宿和旅客雙方溝通，透過自我檢查提高雙方旅遊時的居住安全性，協助台灣旅宿業在旅遊逐漸復甦的後疫情時代，能更適切地保護房源與房客安全。

Airbnb鼓勵旅客在挑選住宿時，優先閱讀房東提供的房源安全設備資訊，如有無裝設一氧化碳偵測警報器或滅火器等，以利做出訂房決定。同時，亦在台推出「深度清潔計畫」，為房東提供清楚明確的指引步驟，協助以最高標準來清潔和消毒房源，預防疫情再度傳播。

民宿全聯會總會長張心盈表示，本土疫情爆發後深知在地旅宿業者的掙扎與困難，期盼能與Airbnb攜手協助民宿業者，透過宣導安全旅宿觀念，全面協助業者提供更安全的住宿環境，也讓旅客出遊時能更安心，使台灣旅宿在旅遊全面復甦前做好準備。

Airbnb印度、東南亞、香港暨台灣區總經理Amanpreet Bajaj表示，未來Airbnb將繼續深化與台灣民宿及地方組織合作，讓房東、房客與在地社群都能更安全地搶占先機，共同為疫後的全球觀光復甦潮打下堅實基礎。