徐若瑄登上紐約時代廣場的巨型LED螢幕。（索尼唱片提供）

徐若瑄（Vivian）近日成為國際數位串流平台Spotify「Equal」歌單的封面人物，因此於美國時間3月22日開始，在紐約時代廣場近25層樓高、1081平方公尺的巨型LED螢幕上，出現Vivian的照片，用自信堅定的眼神和一貫認真的態度，代表亞洲女性向全球發聲。得知這項消息後，向來關心女性議題的Vivian開心表示：「很榮幸、很開心，能在世界的舞台上展現自己，為女性發聲。」

透過時代廣場的即時鏡頭，全球可以看見徐若瑄登上巨型螢幕的實況，她本人看到時直說：「哇！好高喔！讓我想起黑色餅乾站在雙子星大樓拍〈時機Timing〉的畫面，也感受到要站上小巨蛋的高度！」Vivian之前曾因為工作去過紐約幾次，這次躍上時代廣場大螢幕，讓她回想起1998年在日本以團體「黑色餅乾」推出年度最暢銷單曲〈時機Timing〉時，和黑色餅乾飛到在紐約，在最高的雙子星大樓頂樓拍攝MV，她說：「感覺高度一樣高！」

只是後來發生911事件後，雙子星大樓已不存在，不過這次的紐約行只有工作，她說：「一到紐約就開始拍攝，眼中看到的紐約就是在MV裡出現的場景，沒有好好走走。」之後Vivian為主演的日劇《本家之嫁》演唱主題曲，請來日本天團「美夢成真（Dreams Come True）」製作，當時拉到紐約錄製歌曲，才終於有時間可以體驗紐約的大都會風情，但她從未想過自己有機會登上時代廣場的各大螢幕，這次看到自己以「VIVILAND」的視覺造型出現在時代廣場上，大呼：「和確定登上台北小巨蛋那刻一樣難忘。」

這段期間，她持續備戰5月7日的台北小巨蛋演唱會，展開魔鬼體能訓練，跟著她一起運動的同事們一個小時後紛紛求饒休息，她狂練3小時後，還背起舞蹈老師跑步，臉不紅氣不喘地練唱，體力驚人，日前在社群秀出她超明顯的川字肌，辣翻所有人。