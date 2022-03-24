卡蔣萬安？年底台北市長選舉將近，熱門人選有國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中及北市副市長黃珊珊，市議員徐巧芯今爆料，指北市府前年1月底突然臨時更改里長座談時間，與蔣萬安早已敲好的里長餐敘時間重疊，簡直要里長選邊站，恐有行政不中立之嫌。

北市議會國民黨團今舉行記者會，批評北市勞動局長陳信瑜在上班時間，公然替副市長黃珊珊輔選，徐巧芯加碼爆料，2020年1月24日晚上6時，蔣萬安與選區（北松山、中山）里長安排餐敘活動，當天4點原訂有里長和市長座談會，時間到5點，兩場活動時間錯開。

徐巧芯指出，結果市府在前一天、1月23日，臨時告知里長座談要延到6點半，開會通知單發得很急，搞到當天還有里長打電話去批評區公所，質疑「是要我們里長選邊站嗎。」她質疑這種做法就是要卡蔣萬安，恐涉及行政不中立行為。

市議員秦慧珠也說，平時市長座談只會有里長、市長等人到場，但近期卻安插黃珊珊現場演講，非常奇怪。市議員王欣儀質疑，文山區再興社區日前發生女兒牆坍塌事件，黃珊珊也到現場關心，但都發、建管業務並非她所督導，專業的副市長彭振聲去哪裡了？

王欣儀也說，2月11日的地方里長座談會中，黃珊珊出席說明政策，但說明項目中如防洪排水、在地交通建設等，全都不是黃珊珊業務，她砲轟，黃利用行政資源騙選票，跨領域不專業都只為了選舉作秀。