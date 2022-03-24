昨(23日)凌晨1時41分台灣花蓮近海出現發生規模6.6強震，而和台灣隔了一條海峽的香港上週一(3/14)也發生地震，讓不少人從睡夢中驚醒，隔天節目《東張西望》重現地震當下狀況，邀來有「東張女神」封號的何沛珈演出實境劇，可見她穿著緊身上衣躺在床上，坐起後突然一陣天搖地動，使她的好身材也隨之晃動，畫面曝光引來熱議，還有網友虧不知道該看哪裡。

據知，上週一在廣東省惠州市海域發生淺層地震，深度僅25公里，和廣東不遠的香港當時也感覺到劇烈晃動，TVB資訊型節目《東張西望》隔天為此製作特輯，邀來主持人之一的何沛珈重現當時狀況，只見她穿著貼身衣隨著地震當下情境示範，更穿著緊身上衣上街採訪民眾，而去年她也曾冒雨在夜晚中採訪，自曝「由頭濕到腳」，可說為了節目相當拚命。

何沛珈為了工作相當拚命，曾淋雨採訪。（圖／翻攝自hpgroxanne IG）

25歲香港女星何沛珈（原名：何孟珊）過去曾參加2020年度香港小姐競選，擁有33、22、34火辣身材，最後成為前五強出道，而她出道前原本是名護理師，從中大護理系畢業，近年更發揮所長，參與資訊節目《學是疫學非》，分享醫學知識。

何沛珈穿緊身上衣重現地震當下。（圖／翻攝自 IG）

何沛珈不僅身材火辣性感，還有171公分的傲人身高，而她人美心更美，日前接受《東網》專訪，透露到茶果嶺做義工向民眾分發快篩檢測包和日常用品，更親自教老人家如何自行檢測有無罹患新冠肺炎，她直言：「原來有很多爺爺奶奶都不會用（快篩），有些人甚至以為那支棉花棒放在嘴裡就好」，心地善良的她EQ也相當高，過去參加港姐比賽時，被網友直問有沒有參與過割包皮手術？她回答：「有，是一件平常事，從護理的角度來看，（看到）器官都是很正常」。