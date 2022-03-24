強強聯手出擊！台式炸雞領導品牌-繼光香香雞攜手連續2年榮獲米其林餐盤的「麵廊Meelang」，推出融合「台式炸雞、獨家滷味系列」及「麵廊四川拌麵料理」的三款獨家拌醬及四川特色拌麵搶市！自今（24）日起，搶先在繼光香香雞台中中山旗艦店、台中新時代專櫃、高雄skm park專櫃3間門市獨家販售！

「麵廊Meelang」不只開店三年內連續榮獲兩屆米其林餐盤推薦，主廚白家豪更曾是萬豪、雲朗等多家國際五星級飯店集團名廚，並曾長年派駐於中國四川，憑藉對當地料理的喜愛，熱衷於開發四川菜系列料理，回台開設「麵廊Meelang」一年後便獲得米其林餐盤殊榮。如今與繼光香香雞聯手打造玩味台式及川菜兩種不同菜系的獨門菜單，創意混搭大玩新吃法！

本次繼光香香雞與米其林餐盤「麵廊Meelang」獨家聯名限定滷味新品首推「獨家雞汁藤椒乾滷」，以香香雞滷味新系列為基底，搭配五香醋、藤椒與嚴選川味等獨家佐料成就風味獨俱的「香麻雞汁藤椒醬」，醇厚醬汁與滷味交織更加香麻帶勁，新品嚐鮮價155元。

除了「香麻雞汁藤椒乾滷」外，主廚特製另兩款拌醬－如富含濃郁胡麻香氣的「香辣川味擔擔」及鮮美醇厚的「香煸魚香沙茶」也各展露不同的四川風情！其中再搭配主廚欽點的四川特有麵種－柔嫩內勁的「水葉子麵」，或口感Ｑ彈滑順的「日光波浪麵」香拌入味，再搭配人氣香香炸雞更堪稱絕配！

繼光香香雞表示，滷味系列加購聯名拌麵35元、單點65元，不到百元便可輕易入手米其林餐盤聯名系列料理，全台只有台中中山旗艦店、台中新時代專櫃、高雄skm park專櫃3間繼光香香雞門市吃的到！

本次聯名新品期間，繼光香香雞更獨寵會員及粉絲：2022/3/24-5/31憑香繼光集團會員資格，即可進行限時扣點換，僅扣3光點即可享「麵廊米其林拌麵（單點大份）45元獨享優惠（原價$65）」。

另外，即日起至3/31，繼光香香雞更推出「「獨家雞汁藤椒乾滷套餐請你吃」活動（套餐含雞汁藤椒乾滷乙份+香香炸雞乙份、加贈麵廊米其林拌麵乙份(單點份量，價值190元)），只要加入「繼光香香雞 J&G Fried Chicken」官方粉絲團，並完成麵廊聯名新品貼文指定步驟就有機會免費抽中！