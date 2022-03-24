大陸工信部網站24日消息，工業和信息化部針對美國撤銷中信國際在美公司214牌照事項發布聲明表示，美方未列出具體違規事實撤銷牌照，是泛化國家安全、濫用國家力量對中國企業無理打壓，中方對此堅決反對。美方應撤回對中國企業不公正的決定，為中企在美投資發展營造公平、公正、無歧視的環境。

工信部聲明指出：我們注意到，美國聯邦傳播委員會（FCC）於當地時間3月16日，以國家安全為由決定撤銷中信國際在美公司ComNet(USA) LLC和Pacific Networks Corp.的214牌照。上述兩家公司於美國當地時間3月23日正式收到FCC關於撤銷其214牌照的命令。

工信部稱，(USA) LLC和Pacific Networks Corp.已在美營運多年，一直謹遵美國法律法規及監管要求，按照商業化原則為眾多美國境內使用者提供優質的服務。美FCC在未列出具體違規事實的情況下撤銷其214牌照，是進一步泛化國家安全、濫用國家力量對中國企業進行的無理打壓，嚴重破壞了美國營商環境，損害了中國企業和包括美國用戶在內的全球消費者的正當權益。中方對此堅決反對。

工信部強調，美方應撤回對中企業不公正的決定，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，為中國企業在美投資發展營造公平、公正、無歧視的環境。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。

214牌照，是指根據美國《通信法》（1934年版及1996年修訂版）第214條規定，取得FCC頒發的國際電信業務授權。據了解，中國電信美國公司於2001年6月13日向美國聯邦傳播委員會申請214牌照，同年7月6日獲得批准。