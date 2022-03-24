曾之喬扮演豪爽嗆辣的酒店小姐。（威視提供）

蔡淑臻主動剪髮扮高冷女執行長。（威視提供）

黑色犯罪電影《售命》由新銳導演鄧仲謀編導，傅孟柏、曾之喬、蔡淑臻、李銘忠等卡司主演，24日釋出正式海報及預告，曾之喬飾演的豪爽酒店妹以「母老虎」形象登場，傅孟柏飾演的魯蛇則是幽默嘲笑自己「鼻子大」，而蔡淑臻是主動為戲剪髮化身高冷執行，謝佳見以「中分油頭」形象登場，詮釋1名殘暴變態又神經質的黑道老大。

在預告中，可見到男主角傅孟柏從一開始「魯味十足」的頹廢樣貌，到遭受各路人馬瘋狂追殺的驚恐狼狽，最後又展現出暴戾狂野的瘋狂行為，多變的演技讓導演鄧仲謀都忍不住讚道：「他從絕望、瘋狂、野蠻、到搞笑，電影裡會看到一個全面化的傅孟柏！」

女主角曾之喬飾演的酒店妹，預告中敷著「母老虎」面膜亮相，充滿反差感的形象令人驚喜不已。預告最後，傅孟柏還以旁白幽默嘲諷自己「鼻子大的莫名其妙」，令人莞爾一笑，也透露出本片將有令人意想不到的詼諧情節。

不僅男女主角有顛覆形象的演出，《售命》還集結多位金獎實力派卡司，其中曾以《噬罪者》榮獲金鐘女配角的蔡淑臻，新片中化身1名神秘高冷的生技集團執行長。蔡淑臻坦言一直都很期待挑戰「壞蛋」角色，接演後便勤做功課，甚至主動剪去10公分頭髮，把自己塑造成一位霸氣的「女版賈伯斯」形象。

鮮少在大銀幕露面的謝佳見這次也在片中特別演出，詮釋1位留著中分油頭髮型，既殘暴變態又神經質的黑道老大「啟文哥」，謝佳見坦言收到劇本時非常期待，興奮直呼：「劇本太有趣，很值得去鬧一下！」而這個瘋癲角色也讓曾合作演出台劇《我的寶貝四千金》「一飛夫妻」的曾之喬忍不住讚嘆「神選角」。