行政院版《台鐵公司條例》草案雖已送入立法院，但未獲台鐵工會認同，今（24）日立法院交通委員會舉辦「台灣鐵路管理局體制改革」公聽會。交通部長王國材除了一一回應工會、立委及學者專家意見，也不同意工會指他「將成為台灣交通運輸劊子手」；王國材說他願意當「終結重大事故的人」，願意扮黑臉做必須做的事情，放任台鐵不管、造成重大事故，那才是劊子手。

王國材說，台鐵公司化不是由他開始，最接近成功的一次是民國92年，當時內容都出來了。現在很多人都問：為何這次《台鐵公司條例》沒有經過工會協商就交付行政院？王國材說，民國92年那一次就是工會要求要跟工會協商之後才能實施，「到現在19年了，為何還是走不出交通部？」

王國材說，交通部不想再等待了，不可能等到所有人所有條文都同意，「我必須在有一些共識時就往前推動。」現行台鐵預算都來自政府支持，但是他期待台鐵永續經營，不要全部都靠政府，因此昨天《鐵路法》修正條文，土地也幫台鐵鬆綁，他並不是講完「希望台鐵自立自強」之後，交通部就放手不管。

他也回應台鐵工會秘書吳長智稱他「將成為台灣交通運輸劊子手」，表示自己願意當終結重大事故的人；放任台鐵不管、造成重大事故，那才是劊子手。至於工會提到的歷史債務清零，民國92年是700多億 現在是1400多億，「公務預算有舉債上限，政府歲末剩餘要用的地方太多了，它必須留一些預算；行政院已經承諾1400多億幫忙清零，這表示台鐵公司2024年成立時債務是零。」

王國材說，公司條例母法之後還有16個子法，這幾天開了第3次會議，談的就是怎樣透過組織讓台鐵更安全運作。未來資產方面，交通部把軌道跟橋梁等等比較沒有生產價值的部分拿回去是為了讓台鐵減少折舊費用，「你（工會）要拿回去，我也OK，但你要負擔每年20億的折舊費。」

王國材說，他知道工會幹部是為所有員工著想，他願意站出來扮這個黑臉，這是必須做的事情；至於工會提到的把安全目標寫在公司條例裡面，他也能同意，但要強調沒寫入公司條例不代表交通部忘掉安全這件事。

最後是人才晉用的雙軌制方面，舊的資位制人員可以一直做到退休，但新制人員另有招考管道。王國材說，他不想用鐵路特考去招考未來台鐵公司從業人員，不希望每個員工一進來都是基層。他也歡迎台鐵員工去考台鐵公司的升遷考試，不要慢慢跑，這樣組織文化沒有辦法動。關於台鐵產業工會提到的低薪問題，台鐵已經提出薪資合理化條款，交通部會盡力幫忙爭取。