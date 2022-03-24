風波不斷的鏡電視明天將召開董事會，討論董監事結果，之前遭政變撤換的前董事長陳建平，目前仍擔任董事一職，他今天發出聲明表示，鏡電視的狀況已與當時大股東們邀請他擔任董事長時之初衷有違，宣布將退出3月25日改選的鏡電視董事會。

陳建平今天發出聲明稿如下：

本人自110年8月接任鏡電視股份有限公司董事長以來，兢兢業業，尊重新聞自主，但因鏡電視同時也是一家依公司法設立之股份有限公司，所以本人在工作上建立各種制度，推動並落實公司治理，希望鏡電視對外能提供社會大眾優質的新聞，對內則是一家符合公司治理精神的好公司。

本人治理公司過程中，發現若干不合常規之交易，並向大股東們報告，大股東們當時亦支持本人之作為，以期確保股東權益，惟在今年3月4日董事會中，部分董事以莫須有之「干涉新聞」為由，在未舉證及充分討論下，以抹黑本人之方式，違法表決解任本人董事長職務，令本人名譽嚴重受損！本人很遺憾未能導正鏡電視之公司治理，但已突顯該公司之問題值得股東們、國家通訊傳播委員會、立法院、政府與傳播學界深入討論。

事件發生後，許多新聞媒體報導指出，各種政治勢力積極介入鏡電視，背後更有複雜的政商媒關係，糾纏不清，顯與當時大股東們邀請本人擔任鏡電視董事長時之初衷有違，先哲有云，「鳥獸與同類相聚，真理也必歸於實行真理的人」！本人擔任鏡電視董事長期間，無愧於大股東們之託負，今階段性目標已完成，本人將退出3月25日改選之鏡電視董事會，祝福鏡電視及所有員工！也祝福我最愛的台灣！